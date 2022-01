Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Il posticipo Bologna-Napoli può consentire alla formazione di Luciano Spalletti di allungare sull’Atalanta e accorciare le distanze sull’Inter: tutti i modi per assistere al match.

Bologna-Napoli | Inter e Milan davanti con 5 e 7 punti di vantaggio a sfidarsi per lo scudetto, l’Atalanta e la Juventus alle spalle a due e un punto di distacco a lottare per il terzo e quarto posto. In mezzo il Napoli che nel posticipo riparte dalla trasferta a Bologna con la prima piccola uscita dal tunnel delle assenze e del covid e la voglia di guardare verso l’alto della classifica in tutta la seconda parte della stagione.

“Noi non dobbiamo preoccuparci delle sei squadre che da sempre ambiscono alla Champions League. Sappiamo che ci sono e che rimane deluso chi arriva quinto e sesto, noi vogliamo stare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per farlo”, fa il punto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che non vuole sentire parlare di vertice ma solo ritrovare la sua squadra. La vuole ritrovare pensando anche all’Africa, da dove arriva la guarigione di Koulibaly dal Covid e lo show di Anguissa con il suo Camerun vincente. A Napoli c’è però Osimhen, che ha gran voglia di tornare in campo dal 21 novembre, armato di mascherina: è convocato per Bologna, insieme al ritorno in lista di Mario Rui e Zielinski, in una rosa già più ricca con Fabian Ruiz e Lozano.

Mancano ancora Insigne e Ospina, infortunati, ma passi avanti si fanno: “Abbiamo giocato – riassume Spalletti – con un problema quantitativo di giocatori, non qualitativo, perché se giocano sempre gli stessi diventa un osso difficile da mordere, ma ora siamo fiduciosi di avere qualità e ambizione giusta. Il nostro futuro sarà migliore, abbiamo forza e ambizione: a Bologna avremo Fabian Ruiz, avremo Osimhen che si è allenato tre o quattro giorni, avremo Malcuit e anche anche Tuazebe che è con noi da un po’ e ci permette di aver lavorato su cose. In più Zielinski sta meglio, abbiamo scelte da prendere in considerazione dall’inizio”.

Probabili formazioni di Bologna-Napoli.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 4 Bonifazi, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 8 Dominguez, 21 Soriano, 3 Hickey; 7 Orsolini 9 Arnautovic. (22 Bardi, 12 Molla, 2 Binks, 35 Dijks, 14 Viola, 30 Schouten, 44 Pagliuca, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 8 Ruiz; 11 Lozano, 14 Mertens, 7 Elmas; 37 Petagna. (12 Marfella, 46 Idasiak, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 4 Demme, 82 Vergara, 20 Zielinski, 21 Politano, 9 Osimhen, 73 Cioffi). All.: Spalletti.

Dove vedere Bologna-Napoli

La sfida Bologna-Napoli verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per poterla vedere basterà avere una moderna smart tv, accedere all’app e selezionare l’evento desiderato. Per assistere alla diretta streaming, c’è la possibilità di accedere al sito di Dazn tramite pc o notebook oppure tramite l’app, scaricabile per smartphone, tablet, iPhone e iPad.