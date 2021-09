Beautiful, anticipazioni trame ottobre 2021: svelate le trame di Quinn

Beautiful, anticipazioni delle trame delle puntate che vedremo in onda nel mese di ottobre 2021. Le trame di Quinn verranno finalmente svelate.

Arrivano le anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful in onda ad ottobre 2021. Ricordiamo che, rispetto a quanto annunciato in precedenza, le puntate in onda attualmente sono di durata più breve.

Questo vuol dire che alla lunga vedremo tutto, ma molte delle trame anticipate fino ad ora ancora devono andare in onda. Le trame di Quinn contro Brooke verranno scoperte prima da Katie, poi da Eric che sarà molto sorpreso del comportamento della moglie.

Beuatiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Proprio quando il rapporto tra Brooke e Ridge sembrava essersi risanato, ecco che Quinn si gioca la sua ultima carta, spingendo il genero tra le braccia di Shauna.

Nel frattempo per Carter arriva un’importante promozione all’interno della Forrester Creations. Tuttavia i festeggiamenti saranno rimandati almeno fino a quando non si saranno concluse le nozze ufficiali tra Ridge e Shauna.

Nonostante però Brooke, disperata e sconvolta da tale notizia, provi a fermare l’assurdo matrimonio in atto, non ci sarà proprio niente da fare per la Logan, braccata da Quinn prima di poter compiere la sua mossa.

Ma ecco che sul più bello Katie si rende conto di un dettaglio, una verità scottante sul conto di Quinn che potrebbe rimettere tutto in discussione. Di cosa si tratta? La sorella di Brooke, ritrovandosi per caso a sentire una conversazione tra Quinn e Shauna, scopre tutta la verità su quella fatidica notte di follie a Las Vegas. È stata forse tutta tutta una messa in scena?

Si tratta di un segreto sconvolgente che presto raggiunge anche le orecchie di Eric, lasciandolo deluso dal comportamento della moglie. Riusciranno alla fine le due sorelle Logan a fermare la manipolazione in atto di Quinn contro Ridge? Oppure per lui e Brooke ormai è troppo tardi?

Proseguono nel frattempo i problemi anche per la povera Steffy che torna a chiedere una nuova ricetta che allievi i suoi dolori. Così il dottor Finnegan, che sta facendo di tutto per creando un rapporto genuino con la paziente, la mette in guardia sul pericolo ormai vicinissimo: sviluppare una tossicodipendenza da farmaci.

