Beautiful, spoiler all’8 novembre: Ridge e Brooke ai ferri corti

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 novembre. Ridge e Brooke sono ai ferri corti: continuano a litigare per Thomas.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 9 al 15 novembre. In queste puntate continuano i litigi tra Brooke e Ridge con protagonista Thomas, l’ultimo dei quali è se separarlo dal figlio Douglas o meno.

Hope e Liam si riavvicinano e riaccendono il loro rapporto. Steffy va in prigione da Flo per dirle che non la perdonerà mai, poi si reca da Thomas per fare altrettanto e per maledirlo per tutto il male che le ha fatto.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge adesso chiede a Thomas la verità sulla morte di Emma, mentre Bill aiuta Brooke a raccogliere prove concrete contro il suo figliastro. Intanto Liam e Hope riaccendono il loro amore reciproco e la loro passione.

Avendo confessato al padre il suo momento più buio, Thomas si sente sollevato. Ridge allora gli promette che non permetterà mai il suo arresto. Steffy intanto scatena la sua furia su Thomas per i suoi misfatti contro lei, Hope e Liam.

Dopo aver sentito Ridge parlare con il detective Sanchez, Shauna gli chiede di liberare Flo. Nel frattempo Steffy fa una visita inaspettata a Flo in prigione rifiutandosi di perdonarla.

Brooke intanto insiste con le sue sorelle Katie e Donna che Thomas è troppo pericoloso per stare vicino a Hope, Liam, Beth e Douglas! Così, mentre Brooke giura di far pagare a Thomas e Flo quello che hanno fatto, Ridge organizza un piano per salvare suo figlio.

Peccato però che Ridge incorra nell’ira di Brooke quando le racconta dell’accordo che ha fatto con il detective Sanchez. Sally intanto dice a Wyatt di aver bisogno di molto più tempo prima per potersi fidare completamente di lui.

Quando Brooke dice a Ridge che la loro priorità principale dovrebbe essere la giustizia per Hope e Liam, Ridge ribatte alla moglie che la sua principale priorità invece è Thomas. Più tardi Flo porge le sue più sentite scuse a Wyatt.

Brooke e Ridge litigano per decidere se Douglas e Thomas debbano o meno essere separati. Tuttavia Ridge va via quando l’argomento comincia a degenerare, lasciando così Brooke a bocca aperta. Ridge inizia a bere da solo al Bikini Bar, mentre Shauna fa visita a Brooke e chiede il suo perdono per Flo.

Shauna si imbatte in Ridge al Bikini Bar e ribadisce quanto apprezzi quello che ha fatto per lui e Flo. Sally intanto affronta Flo per il suo inganno. In seguito Brooke racconta a Katie del suo litigio con Ridge e poi ammette di non sapere dove si trovi suo marito. Ridge è il Bikini Bar ubriaco, mentre Shauna decide di rimanere per prendersi cura di lui.

