Beautiful, spoiler: Bill accusa Thomas della morte di Emma

Beautiful, anticipazioni dal 1° al 7 novembre. Bill ha le prove che coinvolgono Thomas nella morte di Emma Barber.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 1° al 7 novembre. Thomas è in ospedale dopo la caduta dalla scogliere e riprende conoscenza mentre Hope è con lui.

Il ragazzo dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni: Sanchez lo interroga sulla caduta, Hope gli scaglia contro tutto il suo dolore, Bill lo accusa di essere coinvolto nella morte di Emma Barber.

Hope, al capezzale di Thomas (che è ancora incosciente), gli vomita tutto il dolore che le ha provocato e proprio in quel momento lui si risveglia. Sanchez, visto il risveglio, interroga Thomas.

Thomas, interrogato sulla dinamica della caduta, dice che si è trattato di un incidente. Ridge e Brooke litigano, mentre Sally e Wyatt si riavvicinano. Le condizioni di Thomas sono in miglioramento, ma il rapporto tra Brooke e Ridge sta peggiorando proprio a causa della caduta di Thomas.

Ridge va da Flo in carcere e le “promette” che vigilerà affinché sconti la sua pena totalmente, pagando per tutta la sofferenza che ha provocato alla sua famiglia. Intanto Bill, che ritiene di avere le prove del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma Barber, va a trovarlo in ospedale per inchiodarlo alle sue responsabilità. Ridge cerca di difendere il figlio.

Brooke non intende chiedere scusa a Thomas per l’incidente sulla scogliera. Il ragazzo nel frattempo è impaziente di uscire dall’ospedale per tornare alla sua vita normale.

Liam chiede a Brooke di impedire il ritorno a casa di Thomas, perché porterebbe ulteriori squilibri e sofferenza nella loro famiglia.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.