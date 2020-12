Beautiful, anticipazioni: Thomas vuole vendicarsi di Brooke

Beautiful, anticipazioni dal 27 dicembre al 2 gennaio. Thomas propone a Zoe di vendicarsi, insieme, di Brooke.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 27 gennaio al 2 gennaio. Thomas vuole vendicarsi di Brooke, tra i due non scorre buon sangue soprattutto dopo la storia che ha coinvolto Hope.

Il ragazzo propone a Zoe di allearsi con lui e spera che il padre possa cedere alle avances di Shauna per poter far fuori le Logan dall’azienda. Steffy e Hope discutono per Liam: la prima dice alla seconda che non può decidere per lui.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Liam va a trovare Steffy con la piccola Beth, sapendo che lei soffre ancora per la perdita della piccola che considerava sua figlia.

Thomas incontra Zoe e le propone di allearsi con lui per vendicarsi di Brooke, che ritiene responsabile della sua rovina. Thomas confida alla Buckingham di sperare che il padre ceda alle avances di Shauna: così facendo lo aiuterebbe ad estromettere tutte le Logan dall’azienda.

Hope chiede con fermezza a Liam di chiarire una volta per tutte la separazione tra lui e Steffy. Ma tra i due non sembra finita.