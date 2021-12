Battipaglia, donna non si accorge del travaglio: bambina nasce in ambulanza

Cronaca di Salerno: storia a lieto fine per una donna che ha partorito la sua bambina in ambulanza mentre raggiungeva l’ospedale di Battipaglia.

Una bella storia, di quelle che si vedono spesso nei film, è accaduta davvero a Battipaglia, dove ieri notte una donna ha dato alla luce la sua bambina all’interno dell’ambulanza nella quale stava raggiungendo l’ospedale.

La mamma aveva avvertito le doglie intorno le 4 di ieri, mercoledì 15 dicembre, per cui è stata raggiunta tempestivamente dal personale dell’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Napoli Soccorso in servizio presso il Psaut di Piazza Santini, a Capaccio Scalo. La donna stava raggiungendo in codice rosso l’ospedale di Battipaglia quando, poco prima di arrivare, la bimba ha deciso di venire alla luce.

Dopo aver fermato l’ambulanza, la mamma è stata così assistita, nel parto naturale, da medico, infermiere ed autista soccorritore dell’ambulanza: sia la piccola che la madre stanno bene.