Batman Fortnite Punto Zero: un fumetto che unisce il “Cavaliere oscuro” e la battle royale

Batman Fortnite Punto Zero: da oggi, martedì 20 aprile, è in vendita il nuovo e attesissimo fumetto che unisce il “Cavaliere oscuro”, i supereroi a lui “vicini” (come Harley Quinn) e il celeberrimo battle royale.

Cosa potranno mai avere in comune Fortnite (celeberrimo battle royale della Epic Games), Batman e i supereroi a lui “vicini”, come Harley Quinn? Semplice, un nuovo fumetto.

È infatti in vendita su Amazon, in edicola e nei negozi di fumetti dalla giornata di oggi, martedì 20 aprile, la mini serie a fumetti intitolata Batman Fortnite Punto Zero.

La mini-collana prevede sei numeri, al prezzo di tre euro ciascuno. All’interno del singolo fumetto, è inoltre presente un codice con il quale è possibile scaricare nuove skins e armi da collezionare per giocare a Fortnite. Il primo volume darà la possibilità di scaricare la skin di Harley Quinn Rinascita. Con i prossimi fumetti, arriveranno anche il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano Batman Zero Wing, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e il piccone ascia Batarang.

Infine, una chicca. Collezionando i sei codici presenti all’interno di ciascuno dei fumetti, sarà possibile ricevere l’armatura di Batman Zero Corazzato.