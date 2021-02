“Banana Joe” su Rete 4. I film in tv sabato 27 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 27 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa – 21:20 Rai 1 Tutti per 1 – 1 per tutti – 21:15 Sky Cinema La mossa del diavolo – 21:00 Iris Sing – 21:20 Italia 1 Il clan – 21:20 Rai 4 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare – 21:15 Premium Cinema 2 Non commettere atti impuri – 21:15 Cielo Padri e figlie – 21:10 Rai Movie Banana Joe – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Banana Joe

Banana Joe Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 96′

96′ Regista: Steno

Steno Cast: Bud Spencer, Marina Langner, Giorgio Bracardi, Enzo Garinei TRAMA Banana Joe è un film del 1982 diretto da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Banana Joe è il titolare di un avviato commercio di banane nel paese di Amantido, situato in un’imprecisata località dell’America Latina. Tutto filerebbe liscio se non comparisse, un brutto giorno, un boss della malavita. Il losco figuro vorrebbe impiantare ad Amantido un’industria ed eliminare Banana Joe dal mercato. Ma il nostro eroe non si darà per vinto facilmente..