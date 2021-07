Bacoli, maxi rissa tra giovani all’esterno di un bar: locale chiuso per 10 giorni

Bacoli: il Questore ha disposto la chiusura di un bar nel quale lo scorso 12 giugno erano avvenute due risse tra giovani a colpi di casco, coltelli e catene in ferro.

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar in via Miliscola a Bacoli.

In particolare, la sera del 12 giugno scorso i militari della Stazione dei Carabinieri di Bacoli erano intervenuti all’esterno del locale per due risse tra minori, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, in una delle quali un giovane aveva riportato ferite da arma da taglio.

Gli episodi avevano avuto origine sia all’interno che all’esterno del bar in seguito ad un alterco per futili motivi tra due gruppi di ragazzi che si erano fronteggiati colpendosi con caschi e catene in ferro.

Già nel mese di maggio era pervenuta, da parte di alcuni residenti, la segnalazione di una rissa all’esterno del locale che aveva visto coinvolti circa 50 giovani poi allontanatisi all’arrivo dei Carabinieri.

Inoltre, più segnalazioni, verbali e telefoniche, hanno evidenziato la frequentazione del locale da parte di numerosi giovani che, affollando anche la zona adiacente, si assembrano in massa dando talvolta luogo a risse. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.