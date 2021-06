Bacoli: Il video della rissa tra giovanissimi a colpi di casco, tirapugni e coltelli. Denunciate 9 persone

Bacoli: I responsabili della rissa sono tutti giovanissimi, molti non raggiungono i 18 anni. Questo non li ferma, e armati di coltelli, tirapugni e caschi scatenano una grande rissa.

Lo scorso sabato hanno dato vita ad una violenta rissa in Via Miliscola, strada di Bacoli parallela al litorale occidentale della provincia di Napoli e lungo la quale si ferve la movida estiva. Sono tutti giovanissimi, molti non raggiungono i 18 anni. Questo non li ferma e armati di coltelli, tirapugni e caschi, decine di giovani si affrontano in una zuffa apparentemente scoppiata per motivi banali.

I carabinieri della stazione di Bacoli, grazie alle testimonianze dei presenti, alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in strada e al video virale diffuso in rete e girato da alcuni passanti, hanno facilmente individuato una buona parte dei contendenti.

9 le persone identificate e denunciate per rissa, tutte dell’area flegrea: 6 sono minorenni, il più giovane di appena 15 anni.

I militari, inoltre, hanno notificato al proprietario del bar nel quale si è scatenata la furia dei ragazzi l’avvio di un procedimento di sospensione.

Continuano le indagini per identificare gli altri ragazzi coinvolti.