Bacoli, fugge dai Carabinieri e contromano prende in pieno un’auto: 29enne arrestato (IL NOME)

Bacoli: i Carabinieri hanno arrestato un 29enne che era fuggito ad un controllo perché armato di pistola.

Ha 29 anni Massimiliano Costagliola, arrestato per possesso di arma da fuoco clandestina dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida. L’uomo, napoletano del quartiere Pianura, era a bordo di uno scooter ed è stato individuato durante un posto di controllo in Piazzale Amedeo Maiuri a Bacoli.

Non ha rispettato l’alt, ha tentato la fuga ma imboccando contromano la strada è finito contro un’auto che percorreva il senso di marcia opposto. Prima di rialzarsi, sperando di non essere visto, ha nascosto sotto un’auto parcheggiata una pistola che portava nei pantaloni.

Il movimento non è sfuggito ai militari e ad un poliziotto del Commissariato San Carlo Arena di Napoli libero dal servizio, che hanno recuperato l’arma e arrestato il 29enne. La pistola era una Steyr M9 semiautomatica, calibro 9x19mm con matricola punzonata. Nel serbatoio 6 colpi, uno era già in canna.

Costagliola, già noto alle ffoo, è stato prima trasportato in ospedale e poi in carcere. Per lui una ferita lacero contusa al polpaccio destro, ritenuta guaribile in 25 giorni. E’ così finito in manette e ora attende giudizio in una cella del carcere di Poggioreale.