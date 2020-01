Tram a Napoli: l’amministratore unico di Anm, Pascale, annuncia l’imminente ritorno della Linea 1 (Poggioreale-via Cristoforo Colombo). Per la Linea 4 si attende la fine dei lavori in via Marina.

Dopo il mancato ritorno in circolazione nei giorni natalizi (nonostante fosse stato annunciato), quest volta il tram a Napoli sta davvero per ripartire.

La linea Poggioreale-Cristoforo Colombo, quella indicata con il numero 1, potrebbe infatti essere in strada tra pochi giorni: “Credo che importanti novità -sottolinea a “Napolitoday” l’amministratore unico di Anm, Nicola Pascale– potranno esserci nel giro di pochi giorni. La tratta Poggioreale-via Cristoforo Colombo potrebbe essere ripristinata in breve tempo perché è tutto pronto. Invece, per i tram che vengono da San giovanni bisogna chiedere al Comune di Napoli quali sono i tempi per chiudere il cantiere di via Marina “.

Il ritorno della tratta San Giovanni a Teduccio-piazza Municipio è dunque subordinato alla chiusura del “cantiere dei cantieri” della città partenopea, ovvero quello di via Marina.