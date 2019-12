Tram in via Marina: saltata l’attesa ripartenza entro Natale di almeno una delle tre linee (le criticità riguardano ancora i cantieri).

Appena un mese fa sembrava imminente il ritorno in circolazione entro Natale del tram in via Marina, dopo le prove per la messa in esercizio dei Sirio (sono in totale 22 e sono stati rimessi a posto insieme ai 18 tram storici gialli, i Ctk).

Si pensava che entro Natale una delle tre linee, la numero 4 che collega San Giovanni a Teduccio a via Cristoforo Colombo, avrebbe ripreso a funzionare, per poi essere seguita dalla linea 1 (Poggioreale-piazza Municipio) e la linea 2 (San Giovanni a Teduccio-piazza Nazionale).

Invece non si è verificato nulla di tutto questo, nonostante tale programma fosse stato confermato a fine novembre dai vertici Anm durante la commissione Trasporti del Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone. Come riportato da “Il Mattino”, i tram sono nei magazzini ma ancora non si conosce la data in cui torneranno finalmente a circolare. Le criticità principali riguardano i cantieri, in particolare a San Giovanni a Teduccio. Viste le recenti forti piogge, il cantiere non è ancora terminato: bisogna completare i marciapiedi, posizionare la segnaletica e anche i semafori.

Per la linea 1 è tutto pronto: c’è solo da istituire il doppio senso di marcia in via Casanova. Su questo tema si è tenuta una riunione tra gli assessori competenti, Anm e i tecnici di Palazzo San Giacomo per verificare la fattibilità e si è scelto di rinviare per non andare a creare problemi a ridosso delle feste.

Inoltre, per consentire l’uscita dai depositi, dal momento che lungo il tragitto ci sono ancora delle problematiche, nel primo periodo i tram dovranno essere accompagnati per il primo giro e per quello conclusivo, una sorta di scorta fatta dagli agenti della Polizia Municipale.