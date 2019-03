Meteo Campania: tra lunedì 11 e mercoledì 13 marzo ci saranno pioggia, vento e calo delle temperature.

Nonostante una lunga serie di giornate quasi primaverili, il meteo dice che l’inverno in Campania non è ancora terminato, visto che sono in arrivo venti forti e un sensibile calo delle temperature a partire da martedì 12 marzo.

Come rivelato dai meteorologi di Meteo Expert, sono previste all’inizio della settimana anche pioggia e neve fino a quote collinari nel Centro Sud: “Un intenso fronte freddo in avvicinamento dall’Europa Centrale scavalcherà le Alpi lunedì mattina e attraverserà le regioni centrali italiane durante il pomeriggio”.

Tra lunedì e martedì mattina la perturbazione interesserà anche il Sud e la Sicilia, con alcuni rovesci e un sensibile rinforzo dei venti, cui farà seguito un marcato calo delle temperature.

Per lunedì 11 marzo si prevede cielo nuvoloso lungo l’alto Adriatico, al Centro e in Sardegna, con deboli nevicate nelle aree alpine di confine e rovesci sul Veneto meridionale, in Romagna e al Centro.

La sera piogge anche in Campania e sul nord della Puglia. Venti in deciso rinforzo su tutte le regioni. Piogge e vento anche per martedì 12 marzo, mentre per mercoledì 13 marzo è atteso un ulteriore peggioramento.