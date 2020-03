Paolo Ascierto (medico che ha messo a punto la sperimentazione del Tocilizumab per curare il Coronavirus) ringrazia il Comune di Marano per averlo inserito nell’albo dei personaggi illustri del territorio.

Simbolico riconoscimento per Paolo Ascierto, uno dei medici simbolo nella lotta al Coronavirus.

Il direttore della Struttura complessa Melanoma e Terapie intensive del Pascale di Napoli (dal quale ha preso il via la sperimentazione sui pazienti afflitti da complicanze polmonari del Tocilizumab, farmaco per curare l’artrite reumatoide) è infatti stato inserito dal Comune di Marano di Napoli nell’albo dei personaggi illustri del territorio. Come riportato da “Il Mattino”, Ascierto risiede da oltre 25 anni nella città di Marano, dove ha sede anche il suo studio professionale. Il medico ha scritto al sindaco di Marano, Rodolfo Visconti, esprimendo “riconoscenza e soddisfazione” per questo simbolico riconoscimento.

Nei giorni scorsi, dopo varie polemiche in tv, in Corso Italia e altre strade di Marano erano stati affissi anche alcuni striscioni di sostegno al noto oncologo.