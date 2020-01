Linea 1 metropolitana di Napoli: la circolazione dei treni è ancora limitata alla tratta Colli Aminei-Garibaldi (in attesa del “dissequestro della tratta alta dell’infrastruttura da parte dell’autorità giudiziaria”).

A una settimana di distanza dall’incidente di martedì scorso a Piscinola, la Linea 1 della metropolitana di Napoli sta seguendo la tratta Colli-Aminei Garibaldi (ultima corsa da Colli Aminei alle ore 22:36, mentre l’ultimo treno da Garibaldi partirà alle ore 23:02).

Per il momento, le stazioni di Piscinola e Chiaiano (forse la più penalizzata da questa emergenza, visto che rappresenta il punto d’approdo per gli utenti che provengono dai Comuni dell’area nord) sono ancora chiuse, in attesa, come fa sapere Anm, del “dissequestro della tratta alta dell’infrastruttura da parte dell’autorità giudiziaria”.

A copertura della tratta Piscinola-Colli Aminei è attiva la linea bus integrativa 665: il biglietto di corsa singola ANM in questo caso è valido per proseguire il viaggio sulla Linea 1.

Potenziate inoltre le linee bus ordinarie alternative alla 665: Linea C67 (da Scampia per Capodimonte), R5 (da Scampia per piazza Garibaldi) e 178 (Piscinola-Dante).