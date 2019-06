L’amica geniale: grande folla ieri, martedì 18 giugno, al centro commerciale Neapolis di Ponticelli per i nuovi casting riservati alle comparse per la seconda stagione della serie.

Mentre vanno avanti le riprese della seconda serie de L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, proseguono anche le tappe dei casting per le comparse.

Un nuovo appuntamento c’è stato ieri, martedì 18 giugno 2019, presso il centro commerciale Neapolis di via Argine (nel quartiere napoletano di Ponticelli). In tantissimi si sono presentati ai casting, con i produttori alla ricerca di uomini e donne dai 18 ai 75 anni, nonché minori dai 6 ai 12 anni e ragazze dai 18 ai 22 anni, disponibili se ce ne fosse bisogno, a farsi tagliare i capelli per esigenze di copione.

Le prossime riprese avranno luogo da luglio ad ottobre 2019. Qualora si fosse stati scelti, la comparsa sarà regolarmente retribuita.

Foto all’interno: pagina Facebook “Centro commerciale Neapolis”