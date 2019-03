L’amica geniale: partite nel Casertano le riprese della seconda serie tratta dai bestseller di Elena Ferrante. Nel corso dei prossimi 6 mesi, molte scene saranno girate anche a Napoli.

Comincia a prendere forma la seconda stagione de L’amica geniale, serie tv tratta dai bestseller di Elena Ferrante. Lo scorso 15 marzo, come riporta “Casertanews”, sono infatti partite le riprese in quel di San Marco Evangelista.

I “ciak” dovrebbero andare avanti per circa sei mesi, nel corso dei quali si girerà anche in molte zone di Napoli (come ad esempio Port’Alba).

Dopo che la prima stagione ha avuto una media di circa 7 milioni di spettatori ed uno share che ha sfiorato il 30% su Rai 1, i telespettatori attendono a questo punto con curiosità la data in cui saranno messe in onda le nuove avventure di Lila e Lenù.

L’amica geniale 2: ecco le anticipazioni della nuova stagione

Dopo il grandissimo successo della prima stagione, i fan de L’amica geniale (la serie-evento tratta dai bestseller della “misteriosa” scrittrice Elena Ferrante, diretta da Saverio Costanzo e co-prodotta da Rai e Hbo) attendono con grande curiosità la seconda serie. La storia (che vedrà protagoniste ancora Margherita Mazzucco e Gaia Girace, Lenù e Lila adolescenti) sarà tratta da Storia del nuovo cognome, il secondo dei quattro libri della saga di Elena Ferrante.

Sarà un viaggio che metterà al centro il percorso di studi di Lenù, la quale, negli ultimi episodi della prima serie, ha iniziato a scrivere articoli. Ma, soprattutto, c’è curiosità sulla convivenza tra Lila e Stefano Carracci (non iniziata certamente sotto buoni auspici dopo il matrimonio).