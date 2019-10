Napoli: un guasto all’impianto di illuminazione ha portato alla momentanea chiusura del sottopasso Claudio (punto nevralgico del traffico di Fuorigrotta).

Giornate sempre più complicate a Napoli per quanto riguarda il traffico. Come se non bastassero i numerosi cantieri aperti (cui si è aggiunto anche l’intervento di verifica sul viadotto Capodichino della Tangenziale), un altro punto caldo del traffico cittadino, ovvero il quartiere Fuorigrotta, sta subendo pesanti disagi.

A causa di guasti all’impianto di illuminazione è infatti stato momentaneamente chiuso il sottopasso di via Claudio. Tale problema all’impianto di illuminazione rende infatti pericoloso il transito nel tunnel.

La Polizia municipale di Napoli fa sapere che l’intervento di riparazione è in corso, anche se non si sa ancora con certezza se il sottopasso potrà riaprire entro questa sera.