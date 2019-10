Tangenziale in tilt per lavori al viadotto. Ecco i percorsi alternativi

Il traffico sulla Tangenziale è in tilt per la chiusura di una corsia per i lavori al viadotto Capodichino. Ecco i percorsi alternativi.

La Tangenziale ha inviato una nota alla stampa con l’aggiornamento sui lavori in corso e i dispositivi di traffico:

Si ricorda che sul viadotto Capodichino persisteranno le limitazioni di chiusura di una corsia per senso di marcia e divieto di circolazione ai mezzi con massa superiore alle 7,5 ton attuate con lo scopo di garantire la migliore sicurezza dell’opera in attesa che vengano completate le attività di verifica tecnica già avviate nonché il ripristino di alcuni ammaloramenti localizzati individuati nell’ambito della attività di controllo dell’opera.

Tale provvedimento inevitabilmente produce disagi alla circolazione per i quali Tangenziale di Napoli si scusa sin d’ora e ricorda i possibili percorsi alternativi:

Per la direzione est/autostrade/Capodichino (tra Fuorigrotta e Corso Malta): Uscita Fuorigrotta: via Cintia – Piazzale Tecchio – via Giulio Cesare – via Caracciolo/via Riviera di Chiaia – via Giorgio Arcoleo – tunnel “della vittoria” – via Acton – via Cristoforo Colombo – via Nuova Marina – piazza del Carmine – via del Carmine – Corso Garibaldi – via Casanova – via Nuova Poggioreale – ingresso Corso Malta.

Per la direzione ovest/Pozzuoli (tra Corso Malta e Capodimonte): Uscita Corso Malta: via Colonnello Lahalle – via Marchese Giuseppe Palmieri – via Arenaccia – via Nicola Nicolini – via Ponti Rossi – via Capodimonte – ingresso Capodimonte.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.