Festa della mamma 2019: le più belle frasi e video di auguri

Festa della mamma: una festa molto sentita, tra regali, dolci e auguri poetici alla donna che ci ha messo al mondo.

Domenica 12 maggio si festeggia la Festa della mamma, momento in cui esprimere una volta di più l’amore per chi ci ha messi al mondo e per festeggiare con tutta la propria famiglia (oltre che ricordare con gioia chi non c’è più).

Tanti i regali da fare alle proprie mamme, comprese le ormai tradizionali azalee della Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che verranno distribuite in ben 3700 piazze italiane. Con una donazione di 15 euro non solo si acquisterà una piantina insieme a una guida con tutte le informazioni più recenti sui progressi della ricerca e informazioni molto utili per la prevenzione, ma si potrà aiutare chi avrà bisogno di cure sempre più avanzate. Un aiuto al prossimo, come le nostre mamme ci insegnano, per un dono certamente più nobile di tanti altri.

Festa della mamma vuol dire anche dolci, come il tiramisù, la cheesecake, la crostata, la classica torta della nonna oppure un semplice ma sentito vassoio di dolci vari. Che sia a casa o al ristorante, l’importante è stare tutti insieme per una delle ricorrenze più sentite nel mondo.

Innumerevoli poi le frasi da poter utilizzare per fare gli auguri alla propria mamma. In tal senso la letteratura è piena di citazioni che fanno proprio al caso di questa giornata. Del resto, ne “Il postino”, l’indimenticabile Massimo Troisi diceva che “la poesia non è di chi la fa, ma di chi gli serve”.

Bellissime ad esempio le parole di un grande della letteratura italiana, Edmondo De Amicis, “Non sempre il tempo la beltà cancella | O la sfioran le lacrime e gli affanni; | Mia madre ha sessant’anni, | E più la guardo e più mi sembra bella”. Oppure quelle di Libero Bovio, secondo il quale “la madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: per il figlio senza fortuna”. Un grande personaggio della contemporaneità, ovvero Papa Francesco, ha infine regalato al mondo questa splendida massima: “Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico”. Parole che racchiudono alla perfezione cos’è una madre.