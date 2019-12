Napoli: la città partenopea (in Italia seconda solo a Milano) entra nella top 20 delle mete più ricercate al mondo dai turisti per il Capodanno 2020.

Per i turisti di tutto il mondo, Napoli si conferma come sempre più bella anche rispetto ai disservizi del trasporto pubblico e delle difficoltà nella raccolta dei rifiuti negli ultimi tempi, visto che la città partenopea è entrata a far parte della top 20 delle città più ricercate al mondo per il periodo di Capodanno.