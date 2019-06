Dario Sammartino vola a Las Vegas per la finale dei mondiali di Poker

Dario Sammartino, orgoglio napoletano del poker sportivo, giocherà il tavolo finale dell’evento 29 H.O.R.S.E. Championship delle World Series of Poker a Las Vegas.

di Piero Lombardi – Dario Sammartino giocatore professionista di poker sportivo si giocherà il tavolo finale dell’evento 29 H.O.R.S.E. Championship delle World Series of Poker a Las Vegas.

Il torneo, iniziato tre giorni fa è partito con 127 giocatori, ora sette di loro si contenderanno il tanto agognato braccialetto e un premio da 425,347$.

Sammartino, orgoglio napoletano del poker sportivo, è attualmente in testa con circa 5 milioni di chips, a seguire Craig Chait con 1,6 milioni, Scott Clemens 1,3 milioni e il resto del field tutti sotto al milione.

Il torneo in questione è uno dei più tecnici dei mondiali di poker, il gioco è articolato in 5 specialità indicate ciascuna dalle lettere che compongono la parola H.O.R.S.E: Texas Hold’em, Omaha, Razz, Seven Card Stud e 7 card stud Hi-Low e comprende quasi tutte le specialità del poker.

Il field di giocatori è impressionante, il torneo viene giocato solo dai migliori al mondo e questa volta l’Italia c’è, e sembra intenzionata a portarsi a casa il titolo.

Ecco il chip count ufficiale:

Dario Sammartino 5,030,000

Craig Chait 1,630,000

Scott Clements 1,355,000

Greg Mueller 985,000

Daniel Ospina 985,000

Mikhail Semin 215,000

Matthew Gonzales 130,000

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:00.