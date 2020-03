Coronavirus: il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato che sarà necessario avere con sé un’autocertificazione anche per gli spostamenti a piedi. SCARICA IL MODULO.

In questo periodo di emergenza Coronavirus, per spostarsi da un Comune all’altro, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che allarga la zona protetta a tutto il territorio nazionale, servirà portare con sé una autocertificazione (SCARICA IL MODULO).

Come sottolineato dal premier Giuseppe Conte, “se ci fosse una dichiarazione non veridica, ci si espone a un altro reato che si aggiunge allo spostamento non giustificato: la falsa certificazione”.

Un concetto che è poi ribadito anche dal commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il quale ha sottolineato la necessità di una autocertificazione anche per gli spostamenti a piedi.