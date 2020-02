Comune di Napoli: l’assessora alle Politiche Sociali, Monica Buonanno, comunica che l’Ufficio Contrassegni H riapre a pieno regime. Tutti i dettagli.

“Siamo felici di poter comunicare ai cittadini che, dopo tanto lavoro, finalmente l’Ufficio per i Contrassegni H riapre a pieno regime. Dal primo gennaio scorso, infatti, il servizio era attivo solo un giorno a settimana, a causa di alcuni pensionamenti e della conseguente carenza di personale, un fatto impensabile per una città come Napoli.

Ci siamo battuti molto per restituire alle fasce più fragili della cittadinanza un servizio essenziale: ringrazio per questo la Dirigente dell’Area Welfare Natalia D’Esposito e la nuova squadra che si metterà subito a lavoro per garantire la concreta applicazione delle politiche di welfare municipale”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Monica Buonanno a seguito della riapertura a tempo pieno dell’Ufficio Contrassegni H, sito in via S. Tommasi 19. Dal giorno 19 al giorno 28 febbraio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, saranno smaltite tutte le prenotazioni già effettuate dalla Centrale Operativa Sociale anticipando gli utenti, rispettando l’ordine cronologico, nella misura di n. 100 utenti per ogni giorno lavorativo, pertanto: – il giorno 19/02/2020 saranno anticipate le prenotazioni dei giorni 21 e 28 febbraio 2020; – il giorno 20/02/20 saranno anticipate le prenotazioni dei giorni 6 e 13 marzo 2020; – il giorno 21/02 saranno anticipate le prenotazioni dei giorni 20 e 27 marzo 2020 e così via fino ad esaurimento delle prenotazioni.

Dal 2 marzo 2020 l’Ufficio riaprirà al pubblico, pertanto, gli utenti potranno recarsi presso gli uffici di via Salvatore Tommasi 19, nei giorni lunedì , mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per la ricezione delle istanze ed il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per il ritiro dei contrassegni.

Per informazioni sui giorni, per prenotare e per altri dettagli: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40339