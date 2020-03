Carmen Mazzola e Giuseppe Langellotto, domani 8 marzo, sposi a Sorrento

La popolare lady chef sorrentina, Carmen Mazzola e Giuseppe Langellotto, si sposeranno domani 8 marzo nel Comune di Massalubrense.

di Giuseppe Giorgio – Proprio come nel finale di un avvincente romanzo d’amore, la popolare lady chef sorrentina, Carmen Mazzola e il rampollo della famiglia Langellotto, Giuseppe si sposeranno domani 8 marzo a coronamento di un’unione iniziata esattamente due anni fa.

Una storia quella dei due innamorati sorrentini che cominciata ufficialmente l’8 marzo del 2018, proprio nello stesso giorno, al compimento del secondo anniversario, culminerà con il matrimonio dei due protagonisti nel Comune di Massalubrense.

Apprezzata per la sua attività in alcune famose strutture della penisola sorrentina e per la sua famosa Cooking School- La cucina del Gusto by Carmen, la lady chef Mazzola ha lasciato che fossero tutti, tra amici e parenti, a vivere questi suoi primi due anni con il fidanzato e ora presto marito Giuseppe, attraverso una lunga serie di post puntualmente apparsi su facebook.

Ed ora che il sogno della coppia sta per avverarsi, la gioia sui volti dei due futuri sposi e più che mai evidente. Pronti ad accogliere gli ospiti del loro matrimonio nella elegante cornice di “Villa Maravì” di Calata Punta Capo a Sorrento, Carmen e Giuseppe, intanto, giunti alla viglia di questo importante giorno, continuano a vivere dei momenti di grande emozione e felicità. La stessa emozione che tra sentimenti profondi e forza, da domani, farà dell’amore, un motivo di vita per i due novelli e felici sposi.