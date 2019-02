Asl Napoli 1: il commissario straordinario Ciro Verdoliva ha nominato uno staff di esperti che lo affiancheranno nella gestione dell’azienda sanitaria.

Per dare un’immediata risposta alle esigenze organizzative della Asl Napoli 1 Centro, ma anche per dare pronta “attuazione agli acta previsti dal Governo per il rientro del disavanzo della spesa sanitaria”, il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva sta procedendo ad istituire una struttura professionale a supporto delle attività sub-commissariali.

Verdoliva ha dato incarico all’avvocato Roberto Soprano (dipendente Cardarelli, dirigente avvocato) di responsabile dell’area amministrativa della Struttura Commissariale, funzione che risponderà direttamente al Sub Commissario Amministrativo e ha il compito di sovraintendere alle attività delle strutture complesse: acquisizione di beni e servizi ed economato, affari giuridico-legali e contenzioso, affari generali e rapporti con organi e organismi aziendali.

L’architetto Antonio Bruno (dipendente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in servizio presso il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata) assume invece il ruolo di responsabile dell’area tecnica della struttura commissariale. La funzione risponderà in via diretta al Sub Commissario Amministrativo e ha il compito di sovraintendere alle attività delle strutture complesse: gestione patrimonio immobiliare e beni mobili registrati, sistemi informatici e I.C.T., progettazione, sviluppo e manutenzione immobili ed impianti tecnici, ingegneria clinica pianificazione e manutenzione biotecnologie. Le altre strutture complesse afferenti alla Direzione Amministrativa, vale a dire gestione economico finanziaria, gestione risorse umane, controllo interno e di gestione, servizio ispettivo aziendale, le direzioni amministrative dei Presidi ospedalieri e degli Stabilimenti ad essi connessi, i Coordinamenti Amministrativi delle attività dipartimentali / territoriali rispondono in via diretta al Sub Commissario Amministrativo Fernando Memoli.

“In brevissimo tempo si completerà la squadra di lavoro della Struttura Commissariale – spiega a “Il Mattino” Ciro Verdoliva – uomini e donne che mi supporteranno nello straordinario impegno necessario a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi: restituire dignità alla Asl Napoli 1 Centro e riconquistare la fiducia dei cittadini-pazienti. Avere una Asl che funziona – ricorda Verdoliva – significa dare dignità ai pazienti nonostante la sofferenza della malattia”.