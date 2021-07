Attività per apertura stazione Duomo: dal 2 al 5 agosto tratta limitata della metropolitana

Anm: la Linea 1 della metropolitana effettuerà tratta limitata Piscinola-Dante da lunedì 2 a giovedì 5 agosto per il completamento delle attività preliminari all’apertura della fermata Duomo (programmata per il 6 agosto).

Anm informa che, per attività preliminari all’apertura della nuova fermata Duomo (programmata per venerdì 6 Agosto), per consentire lo svolgimento di attività in banchina a cura della società Concessionaria MN Metropolitana di Napoli SpA, a partire da lunedì 2 fino a giovedì 5 Agosto compreso, il servizio passeggeri sarà limitato alla tratta parziale Piscinola – Dante.

A copertura delle fermate temporaneamente fuori servizio, sarà potenziata la Linea bus sostitutiva 602.