Attentato a Vienna: spari in centro nei locali. Morti e feriti. E’ caccia all’uomo

Attentato a Vienna: Le autorità sanitarie confermano la presenza di 15 feriti, di cui 7 gravi. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’operazione è ancora in corso: è caccia ai terroristi.

Stasera è arrivata la notizia di un attentato a Vienna. Il quotidiano Kurier parla di “almeno 2 vittime”, tra cui un passante. Le autorità sanitarie invece confermano la presenza di 15 feriti, di cui 7 gravi. Il sindaco di Vienna, Michael Ludwig, è sconvolto e descrive l’attentato avvenuto poco fa nella capitale austriaca: “Hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini”. Il gruppo di terroristi, armato di fucili, ha iniziato a sparare intorno alle 20 in centro nei pressi della sinagoga che per fortuna risultava già chiusa.

Poi si sono spostati in sei diverse zone del centro, tra cui Schwedenplatz. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’operazione è ancora in corso. Via Twitter, si invitano tutti i cittadini a rimanere a casa e a non utilizzare i mezzi pubblici.

Secondo la tv Orf ci sarebbe un morto, mentre arrivano notizie non confermate di alcuni ostaggi bloccati dai terroristi in un ristorante giapponese a Mariahilfer Strasse.

Altri testimoni parlano di blitz in corso nei quartieri di Simmering, Brigittenau e all’Hilton Hotel vicino al parco cittadino.

Il ministro degli Interni Karl Nehammer ha dichiarato che si è trattato di “un attentato” compiuto da più soggetti “che si stanno ancora spostando per la città”. Gli assalitori, ha aggiunto, “sono pericolosi e hanno armi pesanti“. Un uomo munito di “fucile d’assalto” è stato ucciso dagli agenti, mentre altri sono in fuga.

Le autorità hanno consigliato a tutti i cittadini di non lasciare i propri appartamenti e di evitare i luoghi pubblici. L’area intorno al centro città è stata in gran parte chiusa e le linee della metropolitana attualmente non si fermano nelle stazioni del primo distretto.

Foto Adnkronos