Associazione Scarlatti: in concerto Ivos Margoni al violino e Alessandro Stella al pianoforte

Al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti, Martedì 29 giugno 2021 (ore 19,00 e 21,00), il duo violino e pianoforte Margoni/Stella, con un insolito programma dedicato a Mario Pilati.

Continuano gli appuntamenti a Villa Pignatelli con L’Associazione Scarlatti che Martedì 29 giugno alle ore 19 e alle ore 21 presenterà all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli con Musica sotto le stelle, un concerto che rientra in questa rassegna musicale, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

Protagonisti della doppia serata saranno giovane violinista romano Ivos Margoni, formato alla Accademia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo, al fianco del pianista Alessandro Stella esegue brani del compositore napoletano Mario Pilati alternati a brani del grande repertorio violinistico.

A Margoni, già ospite della Associazione Scarlatti nella rassegna “Lo sguardo e il suono”, fra l’altro è andato il Premio Nazionale delle Arti, ex Premio Abbado, quale miglior violinista iscritto in un Conservatorio italiano. È entrato a far parte “dell’accademia dei Cameristi” di Bari per la stagione 2019/2020.

Ha suonato presso importanti istituzioni italiane e in vari paesi europei quali Svizzera, Germania, Francia e Scozia. Ha inciso un CD per l’etichetta romana “Musikstrasse” in duo violino-pianoforte. Suona un violino copia Gennaro Gagliano costruito dal maestro liutaio Gennaro De Francesco nel 2016.

Ospite del Progetto Martha Argerich di Lugano dal 2008, Alessandro Stella si è esibito nelle principali città italiane, europee e sudamericane e i suoi concerti sono stati trasmessi dalle più importanti emittenti del circuito Euroradio, fra cui RAI, BBC, RSI, Bayerische Rundfunk, Deutschlandfunk e WDR. Nel febbraio 2016 ha tenuto un concerto a Tbilisi in onore del compositore georgiano Giya Kancheli.

A quella solistica, affianca un’intensa attività cameristica, collaborando regolarmente con Gemma Bertagnolli, Gilda Buttà, Mauro Conti, Giovanni Gnocchi, Marcos Madrigal, Tai Murray, Giacomo Palazzesi, Pietro Roffi e Nino Surguladze.

Illustri compositori contemporanei, come Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande e Giya Kancheli, hanno scritto e a lui dedicato importanti opere, da lui spesso eseguite e registrate in prima mondiale. Nel 2021 ha fondato l’etichetta discografica Extended Place. Ha studiato con Raffaella d’Esposito, Franco Scala e Marco Di Bari, perfezionandosi, inoltre, con Bruno Canino, Maria João Pires, Maurizio Pollini, Jean-Yves Thibaudet, Alexis Weissenberg e Christian Zacharias. Dal 2015 insegna pianoforte al Conservatorio Gesualdo Da Venosa di Potenza.

A movimentare il programma della serata saranno due trascinanti brani di Mario Pilati, compositore napoletano molto attivo negli anni ’30 tanto che la sua prematura scomparsa a soli 35 anni sembrò privare il panorama musicale di uno dei suoi talenti più promettenti. Il programma è completato dalla pastorale Sonata op. 30 n.3 di Beethoven e dalla terza e più nota Sonata del compositore norvegese Edvard Grieg.

Tutti i concerti rispetteranno le norme vigenti sulla sicurezza, con la realizzazione di due spettacoli a sera, alle ore 19 e alle 21, con un numero massimo di 100 spettatori.

Per informazioni:

www.associazionescarlatti.it; info@associazionescarlatti.it

Infoline 081 406011

Biglietti

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli

Biglietto intero €10

Ridotto under 30 €5

Non saranno in vendita biglietti all’ingresso al concerto. I biglietti saranno in vendita esclusivamente online presso www.azzurroservice.it e presso le prevendite Concerteria, Il Botteghino, MCRevolution e tutto il canale Azzurroservice e Vivaticket.

Nel rispetto del distanziamento sociale la Associazione Alessandro Scarlatti limita il pubblico a 100 spettatori: per questa ragione i concerti saranno ripetuti.

Come previsto dalle norme vigenti, saranno applicate le seguenti misure: all’ingresso della struttura sarà rilevata la temperatura corporea e impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

Programma

Martedì 29 giugno – ore 19 e ore 21

IVOS MARGONI, violino

ALESSANDRO STELLA, pianoforte

Mario Pilati – Tamurriata;

Ludwig van Beethoven- Sonata in sol maggiore op. 30 n.3;

Mario Pilati – Due pezzi per violino e pianoforte;

Edvard Grieg – Sonata in do minore op.45