Associazione Scarlatti, concerto dei “The Tallis Scholars”

Al Teatro delle Palme si esibiranno i “The Tallis Scholars”, diretti da Peter Philips, il loro programma Josquin 500 premiato dalla rivista inglese Gramophone come miglior disco 2021 nella categoria Early Music.

Si preannuncia un’altra serata di grande musica e forti emozioni quella che si avrà eccezionalmente venerdì 26 novembre e non nel consueto giovedì, quando sul palco del Teatro Delle Palme salirà il “The Tallis Scholars”, rinomato ensemble britannico che vanta oltre 2000 concerti e 73 dischi.

Nella serata citata ci sarà un grande e significativo omaggio al compositore franco-fiammingo Josquin Desprez, definito il Michelangelo della Musica, che morì 500 anni fa dopo una meravigliosa vita musicale trascorsa alle corti di potenti e pontefici. Sul podio a dirigere il prestigioso ensemble, ci sarà Peter Philips, che è anche il fondatore del gruppo, che porterà a Napoli per la Associazione Alessandro Scarlatti il loro prezioso programma Josquin 500.

Oltre all’attività di direttore, è noto anche come ottimo scrittore. Per molti anni ha contribuito alla pagina musicale (e a quella del cricket) di The Spectator. Nel 1995 è divenuto proprietario ed editore del The Musical Times, il più vecchio ed ancora pubblicato giornale musicale del mondo.

Il suo primo libro, English Sacred Musica 1549-1649, è stato pubblicato da Gymell nel 1991, mentre il secondo, What We Really Do, un impassibile resoconto di cosa sia andare in tourné, insieme a squarci sulla preparazione e l’esecuzione della polifonia, è stato pubblicato nel 2003.

“La determinazione dei Tallis Scholars a celebrare Josquin des Prez, morto 500 anni, ci ha portato a concentrarci sulle sue 18 messe, che abbiamo registrato integralmente – spiega Peter Phillips – L’ultima di queste registrazioni, e il nostro programma di questa sera, include l’iconica “Missa Hercules dux Ferrariae”, la cui fama si basa sul modo in cui Josquin si riferiva al suo patrono praticamente in ogni battuta della sua composizione. Questo è stato fatto prendendo le otto sillabe del nome di Ercole e mettendo le stesse otto note, più e più volte. Il risultato è completamente ipnotizzante. Ma per dissuadere tutti dal cadere in trance, abbiamo diviso i movimenti della Messa con una varietà di altri brani, composti esattamente per le stesse voci. Il “Veni sancte spiritus” e lo “Stabat Mater” di Josquin, insieme ad alcune tessiture molto diverse di Palestrina e Byrd, sono stati concepiti per mettere insieme una serata affascinante di grande polifonia, spaziando su un secolo di tempo.”

The Tallis Scholars sono stati fondati, come già accennato, nel 1973 dal loro direttore Peter Phillips. Attraverso incisioni e concerti, si sono affermati e rapidamente imposti al pubblico di tutto il mondo come uno dei gruppi più prestigiosi di musica vocale. È infatti grazie all’attento lavoro sull’intonazione e sulla fusione timbrica delle voci che Peter Phillips ha cercato di creare una purezza e una chiarezza di suono assolute, presto divenuta la cifra stilistica che li caratterizza.

I Tallis tengono circa 70 concerti l’anno nelle maggiori sale, chiese, festival e teatri d’Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone (dove hanno compiuto più di 10 tournée). Nell’aprile del 1994 The Tallis Scholars hanno cantato all’inaugurazione dei restaurati affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina e pochi mesi prima hanno celebrato il IV centenario della morte di Palestrina con un concerto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove Palestrina era stato maestro di cappella.

Nel dicembre del 1998 hanno festeggiato il loro millesimo concerto a New York. Nello stesso anno si sono esibiti in Italia (a Ferrara, su invito di Claudio Abbado) e a Londra nella National Gallery, in uno speciale concerto in occasione del loro venticinquesimo anniversario, eseguendo in prima assoluta un lavoro composto per loro da John Tavener con Sting come voce recitante, e successivamente, nel 2000 a New York, con Paul McCartney.

Parte della reputazione di The Tallis Scholars deriva dalla collaborazione con la casa discografica Gimell Records, fondata da Peter Phillips e Steve Smith nel 1981 con l’obiettivo di incidere esclusivamente le loro esecuzioni. Molte hanno ricevuto prestigiosi premi, tra i quali “Record of the Year” della rivista «Gramophone» (la prima volta che il premio è stato attribuito a un complesso di musica antica) e due “Diapason d’or de l’année”.

Nel 2013 i Tallis Scholars hanno festeggiato i 40 anni dalla fondazione con una impressionante serie di concerti in ogni parte del mondo e continuano ad effettuare regolari tournée in tutto il mondo con oltre 70 concerti all’anno; nel 2014, per dare una idea della loro attività, hanno cantato in Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti ed in tutta Europa. Nel 2015 si segnalano i concerti presso la Basilica di S. Francesco d’Assisi ed il Duomo di Siena per l’Accademia Chigiana. Mentre nel 2016 il doppio appuntamento per il Ravenna Festival.

Biglietti: platea € 25; galleria € 20; ridotto giovani under 25 anni €12

Biglietti in vendita online presso il circuito Ticketonline.

Per informazioni: www.associazionescarlatti.it; info@associazionescarlatti.it

Infoline – 081 406011

Programma

JOSQUIN 500

Josquin Desprez (ca. 1450 – 1521)

Missa Hercules dux Ferrarie : Kyrie – Gloria

Veni sancte spiritus

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Surge amica mea

Ecce tu pulchra es

Josquin Desprez

Missa Hercules dux Ferrarie : Credo

* * *

Josquin Desprez

Missa Hercules dux Ferrarie: Sanctus – Benedictus

Stabat Mater

William Byrd (ca. 1540-1623)

Laetentur caeli

Vigilate

Ave Verum

Josquin Desprez

Missa Hercules dux Ferrarie: Agnus dei