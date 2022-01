Asl Napoli 1, sospesi ricoveri procrastinabili: più posti letto Covid 19

Covid 19: la Asl Napoli 1 Centro ha comunicato la sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri procrastinabili per dedicare posti più letto negli ospedali ai pazienti affetti dal virus.

La Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio del comune di Napoli e dell’isola di Capri, ha disposto la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali e di ricovero procrastinabili alla luce dell’emergenza Covid 19 e della necessaria “continua rimodulazione dell’offerta dei posti letto dedicati alla rete Covid-19, in funzione sia dei nuovi casi che quotidianamente si registrano, che delle stime dei modelli previsionali”.

La disposizione porta la firma del direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva ed è stata inviata alle direzioni degli ospedali del Mare, San Giovanni Bosco, San Paolo e Vecchio Pellegrini di Napoli e dell’ospedale Capilupi di Capri.

Viene disposta, “temporaneamente e con decorrenza immediata”, la sospensione in ambito ospedaliero delle attività ambulatoriali e le attività di ricovero per prestazioni garantite dal sistema sanitario nazionale procrastinabili e le attività di ricovero in regime di attività libero professionale intramoenia.

Nel documento si sottolinea che “saranno sempre garantite le attività in emergenza-urgenza per pazienti provenienti dall’area critica”, così come le attività ambulatoriali e di ricovero non procrastinabili, tra cui i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri elettivi oncologici e i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.