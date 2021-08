Ascea, incendio lambisce villaggio turistico: alcune case sono state evacuate

Cronaca di Salerno: alcune case di un villaggio turistico di Ascea sono state evacuate in via precauzionale per via di un incendio sviluppatosi nelle vicinanze.

Giornata di paura, quella di domenica 1 agosto, in un villaggio turistico di Ascea, dove alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a causa di un rogo scoppiato nelle vicinanze.

Come riporta “Il Mattino”, per spegnere l’incendio (alimentato dal vento e divampato in tarda mattinata) sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco e operai della comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Le fiamme si sono sviluppate in località Pian del Pero, nella frazione Santa Maria, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea.