Ariano Irpino, incidente stradale sulla SS90: morto motociclista 25enne

Tragedia ad Ariano Irpino: intorno alle 23 di ieri sera un incidente stradale tra un’auto e una moto è costato la vita a un centauro di 25 anni.

Tragedia ad Ariano Irpino, dove un motociclista di 25 anni è morto in seguito ad un violento incidente stradale sulla SS90.

È successo verso le 23 di ieri sera, giovedì 2 settembre. L’impatto tra una Yamaha e una Golf è stato violentissimo, con la moto letteralmente distrutta.

Purtroppo per il centauro, un 25enne del posto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino per ricostruire la dinamica dell’incidente.