Apple, il 14 settembre sarà presentato iPhone 13: quando arriverà nei negozi?

Apple: martedì 14 settembre l’azienda fondata da Steve Jobs presenterà il nuovo iPhone 13. Le caratteristiche e la possibile data in cui arriverà nei negozi di tutto il mondo.

Gli appassionati di tecnologia hanno senza dubbio segnato in rosso sul calendario la data di martedì 14 settembre, ovvero il giorno in cui si terrà l’evento di presentazione del nuovo iPhone 13 allo Apple Park di Cupertino.

I primi rumors parlano di fotocamere del tutto nuove, con le unità posteriori che dovrebbero vantare nuovi sensori, mentre le dimensioni del notch frontale dovrebbero ridursi.

Tra le caratteristiche di iPhone 13 si parla anche di una ricarica wireless più potente e di un sistema di comunicazione satellitare che dovrebbe entrare in funzione in casi di emergenza, quando la normale comunicazione cellulare non è disponibile.

Usualmente, la Apple lancia sul mercato i suoi nuovi prodotti circa 10 giorni dopo la presentazione ufficiale: i nuovi iPhone 13 arriverebbero dunque nei negozi venerdì 24 settembre. Per adesso si tratta solo di voci: la data ufficiale di rilascio sarà svelata solo durante l’evento ufficiale di presentazione.