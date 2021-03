Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo a Milano da uno specialista

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile. Filippo andrà a Milano, insieme a Serena, per avere un secondo parere da uno specialista. Michele farà una sorpresa a Silvia. Roberto Ferri decide di contattare Marina.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 29 marzo al 2 aprile. Filippo, avuto il risultato delle analisi, decide di cercare un secondo parere medico da uno specialista.

Per fare questo si reca a Milano con Serena, lasciando la figlia a Giulia. Clara tenta di ricucire il rapporto con Alberto, ma le cose non andranno come programmato. Stessa sorte per la vacanza di Michele e Silvia a Indaca.

Filippo (Michelangelo Tommaso) rientrerà a casa, dove verrà accolto con affetto da sua moglie e dalla figlia. L’uomo, ancora scosso da quello che ha appreso, cercherà di godersi un po’ di serenità familiare prima di affrontare il tema che lo affligge riguardo la sua salute.

Il sodalizio, tra Roberto e Franco Boschi (Peppe Zarbo), si farà sempre più saldo al punto da lasciare stupefatti Giulia e Renato.

L’improvvisa incursione di Bice (Lara Sansone), in casa del barone Cotugno (Walter Melchionda), genererà molto scompiglio nella vita del povero Sasà. Gli ultimi eventi però faranno si che Mariella (Antonella Prisco) apprezzi il significato della vera amicizia.

Filippo affronterà Serena (Miriam Candurro) per raccontarle le ultime novità e riferirle la sua decisione di partire per Milano. Quest’ultima, trattenendo a stento le lacrime, darà il suo sostegno al marito appoggiando a pieno la sua scelta.

Franco Boschi continuerà le sue indagini ai cantieri, per scoprire l’identità della persona che si nasconde dietro i misteriosi incidenti.

Mariella avrà modo di fare pace con Bice, ma il prezzo da pagare sarà molto alto. Nel frattempo Cerruti (Cosimo Alberti) deciderà di affrontare Bruno (Giovanni Caso).

Filippo e Serena partiranno per Milano e affideranno la piccola Irene (Greta Putaturo) a Giulia (Marina Tagliaferri) e Bianca (Sofia Piccirillo).

Clara (Imma Pirone) si convincerà che il suo compleanno possa essere l'occasione più adatta per gettarsi alle spalle la sua crisi con Alberto (Maurizio Aiello), ma purtroppo l'arrivo di un terzo incomodo manderà, irrimediabilmente, all'aria i suoi piani. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), preoccupato per le sorti dei cantieri, cercherà, invano, di contattare Marina Giordano. Clara, in compagnia della sua amica Marika (Laura Pagliara), riceverà una notizia sconvolgente. Nel frattempo Barbara (Mariella Valentini) insisterà sempre più con Alberto affinché si sbarazzi della giovane donna. Silvia sarà molto felice, nell'apprendere che Michele intende trascorrere con lei la Pasqua ad Indica, ma purtroppo un'offerta di lavoro potrebbe cambiare drasticamente la situazione. Renato (Marzio Honorato), non riuscendo a gestire Bianca, Irene e Jimmy (Gennaro De Simone), deciderà di portarli da suo figlio Niko (Luca Turco), ma tale scelta avrà dei risvolti inaspettati. Michele (Alberto Rossi) farà una piacevolissima sorpresa a Silvia (Luisa Amatucci). A seguito dell'ennesima lite, Clara prenderà una decisione definitiva in merito alla sua relazione con Alberto. Serena e Filippo rientreranno da Milano, dove quest'ultimo si è sottoposto ad un secondo consulto medico, ma quale sarà stato l'esito?