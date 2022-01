Anm, tornano attive le linee bus scolastiche: ecco quali sono

ANM: da oggi, lunedì 10 gennaio, sono tornate attive le linee bus scolastiche per gli studenti. Ecco quali sono.

Anm informa che da oggi lunedì 10 gennaio, con la riapertura delle scuole, tornano attive a Napoli le linee scolastiche S3, S4 ed S5, i cui orari restano immutati rispetto a quelli in vigore nel mese di dicembre.

Restano al momento sospese le altre linee servite da operatori privati con bus gran turismo, S2-606-650-667-680-682-684, in attesa di nuovo affidamento subordinato al finanziamento del servizio. Ecco i dettagli sulla tratta percorsa dalle linee S3, S4 ed S5.

Linea S3

Copre le zone: Pianura, via Piave, Corso Europa, via Caravaggio seguendo questa tratta:

Padula – v. Comunale Napoli – v. San Giorgio – v. Simioli – v. Torricelli – v. Provinciale di Napoli – v. Picasso – v. Modigliani – v. Pallucci – v. Montagna Spaccata – v. Epomeo – v. Giustiniano – v. Piave – c.so Europa – v. Caravaggio – v. Bixio – v. Arlotta – v. Leopardi – v. G. Marino – p.le Tecchio – Tecchio (Politecnico) – v. G. Marino – v. Leopardi – v. Bixio – v. Caravaggio – v. Manzoni – v. Piave – v. Giustiniano – v. Epomeo – v. Montagna Spaccata – v. Padula – v. Simioli – v. Torricelli – v. Provinciale di Napoli – v. Picasso (ex area mercatale).

Linea S4

Copre le zone: Pianura – v. Cinthia – v. Nuova Agnano – v. Giochi del Mediterraneo – v. Terracina – v. Kennedy seguendo questa tratta: Padula – v. Comunale Napoli – v. San Giorgio – v. Simioli – v. Torricelli – v. Provinciale di Napoli – v. Picasso (Staz. Circumflegrea) – v. Modigliani – v. Pallucci – v. Montagna Spaccata – v. Cinthia – v. Terracina – v.le Kennedy – v. Labriola – v. Nuova Agnano – v. Agnano Astroni – v. Nuova Sartania – Montagna Spaccata – v. Provinciale di Napoli – Picasso.

Linea S5

Copre le zone: Pianura e Vomero percorrendo il raccordo e seguendo questa tratta: v. Picasso (staz. SEPSA) – v. Modigliani – v. Pallucci – v. Montagna Spaccata – raccordo Tangenziale – v. Caldieri – v. Ribera – p.zza 4 Giornate – v. Gemito – v. Altamura – v. S.Martini – v. Pigna – raccordo Tangenziale – v. Montagna Spaccata – v. Provinciale di Napoli – v. Picasso (staz. SEPSA).