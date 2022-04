Anm, prove dei nuovi treni: stasera la Linea 1 della metropolitana anticipa la chiusura

Linea 1 metropolitana di Napoli: Anm annuncia la chiusura anticipata per la serata di giovedì 7 aprile per consentire le prove in linea dei nuovi treni. Ecco gli orari delle ultime corse.

Anm annuncia per la serata di oggi, giovedì 7 Aprile, la chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana.

Tale chiusura è necessaria per consentire prove in linea dei nuovi treni a cura dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e infrastrutture stradali ANSFISA con CAF.

La Linea 1 della metropolitana anticiperà la chiusura con ultime corse passeggeri alle ore 20.28 da Piscinola e alle ore 20.54 da Garibaldi.