ANM: dal 25 marzo la linea 1 della Metropolitana anticipa l’apertura di un quarto d’ora

ANM: servizi rimodulati in base a evoluzione del quadro pandemico e zona rossa. Tutti i dettagli.

Anm informa che a partire da giovedì 25 Marzo la Linea 1 metropolitana modifica l’orario di esercizio. Le prime corse del mattino vengono anticipate da Piscinola alle ore 6:15 e da Garibaldi alle ore 6:35. Il servizio termina un quarto d’ora prima rispetto al nastro di esercizio attuale, con ultime corse serali da Piscinola alle ore 20:35 e da Garibaldi alle ore 20:55.

La rimodulazione dell’offerta ANM, al momento programmata in base alla richiesta dei cittadini di un anticipo alla mattina e in ragione dell’evoluzione del quadro pandemico almeno fino al 21 Aprile 2021, potrebbe subire variazioni anche in considerazione di eventuali nuove direttive governative e/o regionali relative all’andamento dell’emergenza sanitaria e agli impatti conseguenti sulle attività produttive e sull’utenza.

“L’anticipazione della prima corsa per la Linea 1 – dichiara l’Assessore al Trasporto del Comune di Napoli, Marco Gaudini – risponde alle esigenze di numerosi utenti, soprattutto lavoratori, ed alla necessità di limitare quanto più possibile, un affollamento dei treni attraverso la rimodulazione degli orari. Abbiamo pertanto fortemente spinto in questa direzione, auspicando in un miglioramento del quadro pandemico che consenta il ritorno alla normalità”.

Resta invece invariato l’orario di servizio degli impianti Funicolari di Montesanto, Centrale e Chiaia che effettuano ultime corse alle ore 22.00.

Confermata la riduzione del nastro di esercizio per le Linee di superficie nella fascia oraria 5.00 – 22.00. Fanno eccezione le direttrici portanti che vengono garantite anche oltre le ore 22.00. Potenziata l’offerta nelle fasce orarie di punta della giornata per le linee a maggiore frequentazione e su quelle di collegamento con le aree periferiche di Napoli e con i Comuni limitrofi. Limitazione o riduzione dell’offerta sulle linee risultanti a minore domanda di mobilità tra cui Alibus. Restano sospese le linee bus notturne e scolastiche (servite da bus granturismo).

Al sito web www.anm.it nella sezione Linee di superficie la programmazione aggiornata di orari e percorsi delle linee bus urbane e suburbane, tram e filobus. Info sullo stato del servizio ai canali social media @anmnapoli Twitter e Facebook e al Contact center800 639525, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00.