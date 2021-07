Anm, dal 17 luglio torna la linea 622: coprirà la tratta Capo Posillipo-Marechiaro

Anm: l’azienda di trasporto annuncia che da sabato 17 luglio all’1 settembre tornerà in servizio la linea estiva 622 sulla tratta Capo Posillipo-Marechiaro.

Anm ha annunciato che da sabato 17 luglio torna in servizio la linea bus 622, andando a coprire la tratta Capo Posillipo – Marechiaro, permettendo il trasporto dei bagnanti. Il servizio resterà attivo fino al 1 settembre.

Il bus parte da Capo Posillipo e giunge a Marechiaro, passando per discesa Coroglio per poi ritornare al punto di stazionamento. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, a partire dalle ore 11:30 e fino alle 18. Le corse saranno garantite ogni 30 minuti, andando a coprire quasi tutto l’arco della giornata.

Come lo scorso anno, i bagnanti potranno raggiungere gli stabilimenti di Marechiaro in totale tranquillità, potendo usufruire di un servizio di trasporto dedicato. Il servizio estivo andrà a coprire i mesi di luglio e agosto per poi essere sospeso ad inizio settembre.