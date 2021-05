Anm: da oggi sono in servizio 20 nuovi bus Mercedes-Benz

ANM: continua il rinnovo del parco bus a basso impatto ambientale. Pascale: “Impegno per mobilità sostenibile, 180 nuovi bus negli ultimi due anni”.

- Advertisement -

Continua il rinnovamento della flotta autobus di Anm per fornire un servizio sempre migliore agli utenti e ridurre le emissioni inquinanti. Dopo i 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione pochi giorni fa, da oggi entrano in servizio 20 nuovi autobus Mercedes-Benz diesel EURO 6 da 10,50 metri, modello Citaro K, a 3 porte, di classe I. Due dei nuovi veicoli di ultima generazione corredati del rinnovato logo Anm, sono stati presentati alla stampa questa mattina nel Piazzale di Palazzo San Giacomo, alla presenza del Sindaco de Magistris, dell’Assessore ai Trasporti Marco Gaudini e dell’Amministratore Unico ANM Nicola Pascale.

I bus, sono stati acquistati dalla Regione Campania con fondi del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile (MIMS) e assegnati ad Anm con contratto di usufrutto oneroso, per circa 6.300 euro l’anno per ogni autobus per i primi 8 anni di vita. In totale il costo che l’Azienda sosterrà ogni anno nei primi 8 anni di esercizio è di circa 126.000 euro per l’intero lotto di 20 bus.

“Proseguiamo con le azioni per migliorare i servizi – ha spiegato l’Amministratore Unico Anm Nicola Pascale – con la ferma volontà di dotare Napoli di un parco di bus moderno, poco impattante per l’ambiente e confortevole. In un momento in cui l’intera Europa è impegnata a tagliare entro il 2030 il 55% delle emissioni inquinanti, gli sforzi di Anm sono indirizzati alla riduzione degli impatti ambientali, con mezzi sempre più moderni e, per il futuro, con uno sguardo di grande attenzione alla mobilità elettrica. Sugli autobus abbiamo lavorato con grande impegno mettendo in totale 180 nuovi bus in circolazione negli ultimi due anni”. “Continua la svolta green del trasporto pubblico di Napoli – ha sottolineato l’Assessore ai Trasporti Marco Gaudini. Con l’innesto dei nuovi 20 autobus a basse emissioni si procede spediti verso il rinnovo dell’intera flotta con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e, come nel caso dei 20 Mercedes, anche alla sicurezza. I mezzi infatti sono dotati di un particolare sistema di filtro con funzione antivirale per ridurre il rischio di infezione. Sicurezza e sostenibilità sono gli obiettivi a cui dobbiamo tenere nel migliorare ed efficientare il nostro trasporto pubblico”.

I nuovi mezzi sono particolarmente accattivanti per design e standard qualitativi, caratteristiche tecniche e prestazioni attese, si prospettano indicati per l’esercizio specifico nell’area della Città Metropolitana di Napoli. L’abitacolo passeggeri è corredato di sedili ergonomici, aria climatizzata, pianale integralmente ribassato ed è in grado di ospitare fino a 87 passeggeri, anche con postazione per diversamente abili.

Come i precedenti veicoli, i nuovi bus Citaro sono muniti di moderni dispositivi di sicurezza per i passeggeri, di un sistema di climatizzazione caratterizzato da un elevato apporto di aria esterna, un rapido ricambio di aria con filtri anti particolato ad alte prestazioni con rivestimento antivirale, dotazioni che offrono garanzie per i passeggeri e per il conducente. La postazione di guida è ergonomica, accogliente, adeguatamente protetta ed è in grado di conferire maggior comfort al conducente. Infine, l’allestimento di bordo si completa con il sistema per la localizzazione satellitare del mezzo, sistema di telecamere a circuito chiuso, info utenza a bordo e conta passeggeri.