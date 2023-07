Festival dal Barocco al Jazz, tra i tanti Anna Tifu, Sebastiano Somma e Daniele Sepe

Dal 27 al 31 luglio, cinque concerti sulla terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri. Grande attesa per Anna Tifu e il recital di Sebastiano Somma.

La musica sbarca sull’isola azzurra con la XXI edizione del festival Dal Barocco al Jazz organizzato dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri, e curato nell’ideazione e nella direzione artistica da Maria Sbeglia.

Dal 27 al 31 luglio 2023, sull’incantevole terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri, cinque concerti che spazieranno dalla musica classica al jazz, passando per il rock fino ad arrivare alla grande poesia in musica. A chiudere la rassegna, poi, un appuntamento speciale il 3 agosto sull’isola di Ischia, nella pregevole cornice del Castello Aragonese.

Il festival Dal Barocco al Jazz è organizzato in collaborazione con il comune di Anacapri e con il contributo di Regione Campania e del Ministero e con il Patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli. Le artiste indosseranno gioielli de La Campanina di Alberto e Lina.

Si parte giovedì 27 luglio (ore 20) con un evento dal sapore speciale: “Buon compleanno RYCO”, il concerto della Rotary Youth Chamber Orchestra a dieci anni dal primo suo debutto, avvenuto proprio ad Anacapri il 27 luglio 2013.

L’orchestra d’archi giovanile, divenuta nel tempo un punto di riferimento nel panorama musicale cittadino, fu ideata, infatti, dalla stessa Maria Sbeglia con l’intento di offrire a giovani e talentuosi musicisti l’opportunità di creare un organico orchestrale stabile. Attraverso lo slogan “Adotta un orchestrale”, numerosi club Rotary, ispirati dal progetto di Sbeglia, hanno offerto borse di studio ai giovani e alle giovani orchestrali, tra i 16 e i 30 anni, provenienti dai Conservatori campani.

La serata, che festeggerà il decennale, vedrà l’orchestra diretta dal Maestro Nicola Colafelice con la partecipazione straordinaria del flautista Salvatore Lombardi.

Venerdì 28 luglio (ore 20,30) la terrazza dell’Hotel Caesar Augustus ospiterà la grande violinista Anna Tifu che si esibirà da solista insieme all’Ensemble di archi “I Virtuosi di Sansevero”. In programma la Ciaccona di Antonio Vitali, il concerto di Bach in La min. per violino e archi, il concerto di Bach in Re minore per due violini e archi, con Riccardo Zamuner altro violino solista, e la Carmen Fantasy di Sarasate. Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione.Dopo essersi diplomata a quindici anni, studia con Salvatore Accardo all’Accademia “Stauffer” di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, dove ottiene il Diploma d’Onore. Da quel momento la sua carriera decolla e le sue presenze al fianco di grandi orchestre e direttori celebri di tutto il mondo non si contano. L’Alitalia – a proposito di decolli – la sceglie nel 2011 come testimonial assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato.

Appuntamento all’insegna del rock sabato 29 luglio (ore 20) con “Paganini Rock” dello “GnuQuartet”.

L’ensemble formato da Roberto Izzo (violino), Francesca Rapetti (flauto) e Raffaele Rebaudengo (viola), Arianna Di Martino (violoncello) che vanta collaborazioni con artisti quali Francesco De Gregori, Afterhours e Subsonica, arriverà per la prima volta in Campania per presentare “Paganini – The Rock Album”, il progetto originale dedicato alla musica e alla figura umana di Niccolò Paganini. Un concerto energico in cui i Capricci e le sonate composte dall’inarrivabile virtuoso del violino troveranno una nuova veste che lascerà esplodere il linguaggio paganiniano ritmato e incalzante. Il concerto sarà preceduto da una breve presentazione del libro “Capritudine” di Renato Esposito, Edizioni la Conchiglia.

Si prosegue domenica 30 (ore 20) con il sassofonista partenopeo Daniele Sepe, che insieme al suo quartetto (Antonello Iannotta alle percussioni, Paolo Zamuner al pianoforte, Roman Gomez al basso, Massimo Del Pezzo alla batteria) presenterà al pubblico il concerto “Sepè le Mokò – La musica dei film di Totò”. L’album, che come ricorda Sepe si configura come «un debito di riconoscenza ad Antonio De Curtis», attraverso le colonne sonore dei film di Totò, restituisce la ricchezza musicale di alcuni dei più grandi compositori italiani di musica per film: da Piero Piccioni ad Armando Trovajoli, passando per Carlo Rustichelli, Lelio Luttazzi, Alessandro Cicognini e Piero Unliliani.

L’ultimo appuntamento anacaprese del festival è previsto per lunedì 31 luglio (ore 20.30), con l’imperdibile evento “Vi presento Matilde Neruda”. L’attore Sebastiano Somma, insieme alla compagna di scena e di vita Morgana Forcella, si esibirà in uno speciale reading teatrale, scritto da Liberato Santarpino, interamente dedicato al rapporto amoroso tra Pablo Neruda e Matilde Urrutia.

Ad impreziosire lo spettacolo, a mo’ di interpunto tra i versi, il canto di Emilia Zamuner, accompagnata da un ensemble musicale, e le coreografie di Enzo Padulano e Francesca Accietto. Un lavoro a tutto tondo, dunque, che mescolando poesia, musica e danza, offrirà al pubblico alcuni momenti di intensa commozione celebrando i cinquant’anni dalla morte del poeta cileno.

Confermando la sinergia tra le isole del golfo inaugurata lo scorso anno, il festival Dal Barocco al Jazz 2023 sceglie di chiudere la propria programmazione a Ischia.

Il 3 agosto (ore 21), nell’affascinante Castello Aragonese, andrà in scena il concerto “La Musica a Napoli, dal barocco alla canzone napoletana”, un appuntamento inedito che vedrà affiancati i fratelli Riccardo ed Emilia Zamuner.

I due artisti, accompagnati dagli archi dei “Virtuosi di Sansevero” in quintetto (Federica Tranzillo al primo violino, Alberto Marano al secondo violino, Martina Iacò alla viola, Arianna Di Martino al violoncello e Gianluigi Pennino al contrabbasso), presenteranno sull’isola verde un concerto dedicato alla tradizione musicale partenopea che spazierà dal Barocco alla canzone classica napoletana con contaminazioni e improvvisazioni barocche e jazz.

In programma il Concerto per archi in La maggiore di Francesco Durante, il Concerto per violino e archi in Si bemolle maggiore di Giovanni Battista Pergolesi, le Improvvisazioni per voce e archi di Nicola Porpora, e i brani immortali La Rosa (Saverio Mercadante), Scetate (Mario Costa), Bambenella (Raffaele Viviani), Nuttata ‘e sentimento (Giuseppe Capolongo) e Era de maggio (Mario Costa) nelle versioni per voce, violino e archi curata da Massimo de Stephanis. Quest’ultimo appuntamento ha il patrocinio morale del Comune di Ischia ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Gabriele Mattera e del Rotary Club Ischia Isola Verde.

Calato il sipario, l’impegno della Fondazione F. M. Napolitano nella promozione della musica proseguirà con la programmazione di anacaprifamusica. La rassegna, giunta alla sua XXIV edizione, porterà ad Anacapri, tra il 3 e il 23 agosto, altri sette concerti, e dal 5 al 9 settembre i 5 concerti del Festival Pianistico.