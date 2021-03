Amici 21: Sabrina Ferilli prima ospite del serale

Amici 21, anticipazioni. Sabrina Ferilli è la prima super ospite del serale del Talent che inizierà da sabato 20 marzo per 9 puntate. Ecco le squadre eliminate.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del talent di Maria De Filippi, Amici. Nell’edizione di quest’anno ci saranno grosse novità, che coinvolgeranno il classico andamento della sfida del serale del programma.

Ricordiamo infatti che da sabato 20 marzo inizieranno le 9 puntate serali, che decreteranno il vincitore di questa edizione. Super ospite della prima puntata sarà Sabrina Ferilli, ex giudice di Amici.

Amici: addio alla squadra blu e alla squadra bianca.

Tante novità ci attendono nel serale di Amici. Maria De Filippi ha informato i professori che non ci saranno più le solite due squadre, quella blu e quella bianca, ma saranno 3, divise per professore e non più per colore.

Infatti i ragazzi avranno tutti delle maglie dorate, con il nome del professore scritto sul retro. I professori sono stati poi accoppiati e hanno dovuto scegliere, tra i propri studenti ammessi al serale, i rappresentanti per le sfide di canto e di ballo.

Queste le accoppiate:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : per il ballo si schierano Tommaso e Serena, mentre per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo ed Esa;

: per il ballo si schierano Tommaso e Serena, mentre per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo ed Esa; Arisa e Lorella Cuccarini : per il ballo si schierano Rosa, Martina e Alessandro, mentre per il canto Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia;

: per il ballo si schierano Rosa, Martina e Alessandro, mentre per il canto Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia; Anna Pettinelli e Veronica Peparini: per il ballo si schierano Samuele e Giulia, mentre per il canto Aka7even.

Il super ospite della prima serata di Amici sarà una vecchia conoscenza del programma. Stiamo infatti parlando di Sabrina Ferilli, che ha ricoperto il ruolo di giudice del talent di Canale 5.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici.