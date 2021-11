Amici 21, anticipazioni: Tommaso rischia l’eliminazione

Amici 21, anticipazioni. Nuova sfida per Tommaso, la terza, che secondo Anna Pettinelli deve ancora crescere artisticamente.

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 21, quella di domenica 21 novembre. Nuove sfide per gli studenti del talent show condotto da Maria De Filippi.

Nuove sfide ma sempre gli stessi nomi in sfida: da una parte LDA, dall’altra Tommaso. Entrambi mal visti da Anna Pettinelli per i loro risultati ed entrambi a rischio eliminazione dal programma.

Per Tommaso si tratta della terza sfida, questa volta con la cantante Elena, che cercherà di entrare nella scuola di Canale 5. Secondo la Pettinelli, infatti, il ragazzo “Ha bisogno di molto tempo per migliorare artisticamente” e per questo deve superare molte sfide.

Per quanto riguarda LDA, invece, sappiamo già che la prof. farebbe a meno di lui oggi stesso, vista la poca considerazione che ha di lui. Inoltre è scontato, banale e non solo secondo Anna.

Stash sarà l’ospite d’onore della decima puntata e, come di consueto, dovrà decidere il vincitore della gara di canto tra gli allievi. A vincere sarà Luigi, che si esibirà con Lady cantata alla chitarra. In puntata, poi, si scoprirà chi tra Christian e Mattia ha vinto la prova Tim.

Vedremo poi Alessandra Celentano chiedere a Dario, studente di Veronica Peparini, e Carola di cimentarsi in un passo a due. La professoressa vuole mettere alla prova principalmente il ragazzo, vuole vederlo in coreografie nuove e diverse rispetto quelle che fa di solito.

