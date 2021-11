Amici 21, anticipazioni domenica 14: nuove sfide per LDA e Guido

Amici 21, anticipazioni. Nella prossima puntata vedremo di nuovo LDA e Guido in sfida, J-Ax è l’ospite della puntata.

Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata domenicale di Amici 21. Nuova pioggia di sfide per gli studenti, in particolare segnaliamo le nuove sfide per LDA, Luca D’Alessio, e Guido.

Il primo è sempre nel mirino di Anna Pettinelli, che trova le sue canzoni monotone, banali e il suo talento non sufficiente per il livello della scuola di Canale 5. Anche questa volta la professoressa ha portato un nuovo cantante che, a suo dire, è più meritevole.

Alla fine LDA supererà la sfida, rimanendo a Amici. Stessa sorte per Guido: il ballerino ha ricevuto una nuova sfida da Veronica Peparini, dato che quella di Raimondo Todaro è ancora congelata per l’infortunio dello sfidante (avvenuto la settimana scorsa).

Anche Guido, dicevamo, vince la sua sfida. Fondamentale l’apporto della sua professoressa, Alessandra Celentano, che in settimana ha avuto un colloquio con lui supportandolo. Chi invece non ha superato la sua sfida è Ale, che era arrivato nel programma condotto da Maria De Filippi da poche settimane.

Si passa poi alla sfida dei cantanti con giudice l’ospite d’onore J-Ax. Il rapper sancisce la vittoria di LDA, che evita così l’ennesima sfida, seguito da Albe, Sissi e Rea al secondo e terzo posto alla pari.

