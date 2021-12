Amici 21, anticipazioni: ospite speciale Marco Mengoni

Amici 21, anticipazioni. Nella prossima puntata domenicale, il super ospite sarà Marco Mengoni. Sabrina Ferilli giudicherà la prova di canto.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata domenicale di Amci 21, quella di domenica 12 dicembre. Grandi ospiti previsti per la puntata: si inizia con l’ex allievo Riki che ha cantato il suo ultimo singolo “Scusa“.

Poi arriva il pezzo forte: Marco Mengoni sale sul palco e canta anche lui il suo ultimo pezzo. Infine Sabrina Ferilli è chiamata a valutare la solita prova di canto degli allievi: Luigi e Sissi al primo posto con 9,5, seguiti da Lda e Aisha con 9, Crytical 8,5. Ultimi e dunque in sfida Elena, Albe e Alex con 7. Proprio l’ultimo citato ha poi vissuto numerose difficoltà col testo, dimenticandolo.

Si passa poi al momento delle sfide. Il primo è stato Mattia, che non si è qualificato in settimana perchè nessuno ha voluto ballare con lui. Nonostante tutto il ragazzo ha superato brillantemente la sua prova. Stesso risultato per Rea.

Per le altre prove di ballo è stata protagonista la prof. Celentano: prima con la sospensione della maglia di Cosmery, ballerina appena arrivata e suggerita proprio dalla Celentano, poi con un 3 rifilato a Serena, Mattia e Dario hanno ballato un passo a tre.

Infine i complimenti a Carola che ha ballato una coreografia neoclassica dimostrata dalla Pauselli. Infine, LDA ha vinto nuovamente la prova Oreo, Mattia quella Tim.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.