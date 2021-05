Amici 20, le anticipazioni della semifinale: ecco tutte le sfide

Amici 20: ecco le anticipazioni dell’ottava puntata nonché semifinale del Serale (che andrà in onda sabato 8 maggio dalle 21.30 su Canale 5). Ospiti Ermal Meta e i The Kolors.

Arrivano le prime anticipazioni sull’ottava puntata nonché semifinale, del Serale di Amici 20, che andrà in onda sabato 8 maggio su Canale 5 (ore 21.30). Semifinalisti sono Aka7enen, Giulia e Sangiovanni.

Non si inizia con un sorteggio, ma ogni ragazzo dovrà esibirsi per dare la possibilità alla sua squadra di iniziare. Si parte con i cantanti che cantano i loro inediti e vince Aka7enen (Sangiovanni non ha potuto partecipare perché poteva solo un cantante per squadra). Lui deve scegliere chi sfidare per provare a conquistarsi la finale.

Ecco le sfide in programma, in una puntata che vedrà ospiti Ermal Meta e i The Kolors (col frontman Stash nella doppia veste di ospite e giurato).

Amici 20: le sfide dell’ottava puntata del Serale

Per quanto riguarda la prima manche, Aka sfida Tancredi. La seconda sfida sarà ancora tra Aka e Sangiovanni, mentre il terzo duello tra il solito Aka e Tancredi. Questi ultimi daranno vita all’ultima sfida che incoronerà il primo finalista. Chi andrà in finale?

Nella seconda manche, tocca ai ballerini. Alessandro con una variazione di classico, Giulia con Womanizer e Serena con Love. Vince Alessandro, chiamato ad affrontare due volte Giulia e due volte Serena. Chi andrà in finale?

Infine, la terza manche vedrà di fronte per due volte Sangiovanni e Tancredi. Chi di loro andrà in finale?