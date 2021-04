Amazon Prime Video, le uscite di maggio 2021: Veleno

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per maggio 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di maggio 2021.

Film Amazon Prime Video:

The Nest – L’Inganno – 14 maggio

Rory, ambizioso imprenditore inglese, porta la moglie americana e i figli con lui in Inghilterra a caccia di nuove opportunità lavorative. Il passaggio dalla periferia residenziale americana degli anni ’80 all’arcaica Inghilterra li porterà a vivere in un’antica dimora isolata che spingerà la famiglia in un ciclo di autodistruzione.

All I Know So Far – 21 maggio

Il documentario segue la cantante Pink durante il suo tour, permettendo agli spettatori di avere accesso a filmati inediti e dietro le quinte. Nel documentario sono presenti anche i figli dell’artista.

Serie tv Amazon Prime Video:

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – 7 maggio

La serie Amazon Original porta sullo schermo le vicende di sei ragazzi, regalando un’interpretazione moderna e contemporanea del famoso libro da cui è tratto anche il film del 1981.

The Underground Railroad – 14 maggio

Composta da 10 episodi, la serie è ambientata nel periodo pre-Guerra Civile Americana e racconta la disperata ricerca della libertà di Cora e la sua fuga per trovare la famosa Ferrovia Sotterranea.

Panic – 28 maggio

La serie è ambientata in una cittadina del Texas e racconta le vicende di un gruppo di neodiplomati che si trovano a fare i conti con una sfida che si tiene ogni anno e che i ragazzi vedono come la loro unica opportunità di un futuro migliore. Ma quest’anno la posta in gioco è molto più alta, e la sfida è ancora più pericolosa.

Veleno – ancora senza data

Ispirata al libro di Pablo Trincia, “Veleno. Una storia vera” e composta da cinque episodi, la docuserie racconta le vicende accadute tra il 1997 e il 1998 a Mirandola, Massa Finalese e Finale Emilia, quando 20 persone vennero accusate di far parte de “I diavoli della Bassa Modenese”.

