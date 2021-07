Amazon Prime Video, le uscite di agosto 2021: The O.C

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per agosto 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di agosto 2021.

Film Amazon Prime Video:

Tutta colpa di Freud – 1 agosto

Francesco Taramelli è un analista di mezza età alle prese con i problemi delle tre figlie: la prima è una libraia che si innamora di un ladro, la seconda è una lesbica che decide di diventare etero, la terza è una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne.

Pessime Storie (Historias Lamentables) – 3 agosto

Un’antologia di quattro storie su persone molto miserabili. Il film racconta quattro storie di personaggi che sono in qualche modo collegati tra loro. Horacio soprende i suoi ospiti dopo aver ricevuto un regalo. Tina e Ayoub iniziano una relazione che cambierà le loro vite.

Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time – 13 agosto

L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un’orda di Nerv Eva, l’Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla

Brutus Vs. Cesar – 31 agosto

Cesare ha appena catturato Vercingetorige ed è convinto di non avere più nemici, ma i senatori romani congiurano contro di lui. Due di essi, Cassio e Rufo, invitano Bruto a una riunione segreta per pianificare l’assassinio di suo padre.

Serie tv Amazon Prime Video:

Cruel Summer – 3 agosto

La serie segue due adolescenti: Kate Wallis, una ragazza popolare amata da tutti, e la timida e introversa Jeanette Turner. Nel 1993 Kate scompare per mano del nuovo vice preside Martin Harris, e Jeanette prende il sopravvento su quella che era la sua vita.

The O.C – le quattro stagioni – 9 agosto

Quando Ryan Atwood finisce in galera per aver aiutato il fratello a rubare una macchina, l’avvocato Sandy Cohen lo fa scagionare e lo ospita nella sua sfarzosa villa nella contea di Orange, dove vive con la moglie Kirsten e il solitario figlio Seth. Ryan, ragazzo di periferia, si scontra quindi con la ricca e viziata città di Newport Beach. Nine Perfect Strangers – 20 agosto

La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha, una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Kevin Can F**k Himself – 27 agosto Allison è bella, sa prendere bene le battute (anche quando sono indirizzate a lei), ed è sposata con un tizio che deve aver vinto una specie di lotteria dei matrimoni, perché lei ha un aspetto meraviglioso e lui è… divertente.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.