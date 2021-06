Amazon Prime Video, le uscite di luglio 2021: La guerra di domani

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per luglio 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di luglio 2021.

Film Amazon Prime Video:

La guerra di domani – 2 luglio

Un viaggio nel tempo, una guerra per riscrivere il destino dell’umanità, un’invasione aliena: La Guerra di Domani è il nuovo film di Chris McKay con Chris Pratt e Yvonne Strahovski protagonisti, dal 2 luglio su Prime Video.

A cena con il lupo – 2 luglio

Il film diretto da Josh Ruben, è ambientato nella piccola città di Beaverfield e racconta la storia di alcuni abitanti del posto che, a causa di una tempesta di neve, rimangono bloccati all’interno di una vecchia locanda. Improvvisamente una misterioso assassino inizia a terrorizzare il gruppo. Ogni persona all’interno del rifugio è sospettata.

Blackout Love – 9 luglio

Blackout Love è l’esordio alla regia i Francesca Marino, una commedia sentimentale che parla di sport e amore, prodotta da Groenlandia Group con Anna Foglietta protagonista.

Demon Slayer: il Treno Mugen – 13 luglio

Il film segue direttamente gli eventi della serie anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’. I protagonisti, intraprendendo una missione segreta a bordo del misterioso e inquietante treno Mugen, saranno messi alla prova oltre i confini della coscienza, mentre affronteranno un terribile demone deciso a trasformare i loro sogni in incubi.

Serie tv Amazon Prime Video:

El Cid (stagione 2) – 15 luglio

Sancho, Alfonso e García, con la morte del padre Re Ferdinando I, sono diventati rispettivamente re di Castilla, León e Galizia. I conflitti tra loro trasformeranno la Penisola Iberica in un vero e proprio campo di battaglia.

Making The Cut, seconda stagione – 16 luglio

Arriva a luglio 2021 su Prime Video la seconda stagione di Making the Cut, la fashion competition series con giovani designer di tutto il mondo presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn.

bleach (stagione 4) – 26 luglio

Ichigo Kurosaki è un giovane dotato dell’abilità di vedere gli spiriti. La sua vita subisce un drastico cambiamento quando una Shinigami di nome Rukia Kuchiki, incrocia il suo cammino in cerca di un Hollow. … Avendo perso i suoi poteri, Rukia rimane bloccata nel mondo dei vivi finché non recupererà le forze.

